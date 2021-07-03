İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Amasya’nın Suluova ilçesinde etkili olan fırtına önce yağmur, arkasından dolu olarak kendini gösterdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde etkili olan fırtına önce yağmur, arkasından dolu olarak kendini gösterdi. Yumurta büyüklüğündeki dolu, seralara zarar verdi.


Suluova'da yağan yağmur doluya dönüştü. Yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu seralara zarar verdi, bazılarının tavanlarını deldi. Dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra köylerde de etkili oldu.


Eymir Mahallesi'nde ikamet eden Cemalettin Öztürk, "Dolu yağışı yaklaşık 10 dakika etkili oldu. Yumurta büyüklüğündeki dolu yağışı samanlığımızın çatısını bile deldi. Rabb'im beterinden korusun" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.