İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'da ‘Zakkum' rüzgarı esti

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’nde konser verdi.

Türk rock müziğinin başarılı gruplarından Zakkum, Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi.


Yavuz Selim Meydanı'ndaki konserde sevilen şarkılarını seslendiren grup, Amasyalılara keyifli bir gece yaşattı.


Meydanı dolduran çok sayıda vatandaşın izlediği konsere Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve protokol üyeleri de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.