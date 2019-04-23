Amasya'daki 23 Nisan kutlamalarına onların oyunu damga vurdu

Amasya'daki 23 Nisan kutlamalarına meydanda protokolün önünde oynayan bir grup çocuğun coşku dolu anları damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yavuz Selim Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın çocukların ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törenlere izlemeye gelen bir grup çocuk protokol için oluşturulan platformun önünde dakikalarca kendi aralarında oyun oynadı. Halk oyunları gösterilerini takip edip horona da eşlik eden çocukların çok eğlendikleri görüldü.

Töreni çok sayıda vatandaş izledi.