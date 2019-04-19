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Amasya'daki Berat Kandili Programı TGRT Haber'den canlı yayınlandı

TGRT Haber, Berat Kandili dolayısıyla Şehzadeler Şehri Amasya’nın Sultan Bayezid Camii’nden yayın yaptı.

TGRT Haber, Berat Kandili dolayısıyla Şehzadeler Şehri Amasya'nın Sultan Bayezid Camii'nden yayın yaptı.


TGRT Belgesel, TGRT Euro televizyon kanallarıyla TGRT FM radyosunda da canlı aktarılan Berat Kandili özel programında Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu. Özel programının duasını ise İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu yaptırdı. Restorasyonu 2 ay önce tamamlanarak yeniden ibadete açılan 533 yıllık camiye akın edip dolduran vatandaşlar mevlidi dinleyip birlikte dua etti.

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