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Amasya'daki okullara kar tatili

Amasya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Amasya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.


Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı.


Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

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