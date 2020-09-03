İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'daki orman yangınında 2 gözaltı

Amasya’da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.

Amasya'da aynı bölgede meydana gelen ve 10 hektarlık alanın zarar gördüğü iki ayrı orman yangınıyla ilgili 2 çoban gözaltına alındı.


Amasya'nın Karakise köyü Kutlubey ve Kamışlık mevkisinde bulunan ormanlık alanda 31 Ağustos günü başlayan ve söndürülen yangın, 2 Eylül günü sabaha karşı saat 04.00 gibi tekrar başladı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken yangına sebebiyet verdiği tespit edilen 2 çoban gözaltına alındı.


Aşırı sıcaklar ve orman zemindeki kuru otlar nedeniyle ikinci kez aynı bölgede başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülerek tekrar kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın çıkmasına yol açtıkları iddiası ile jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 çoban adliyeye sevk edildi.


Uzun çabalar sonucu söndürülen yangında sarı çam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan toplamda yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.