Amasya'daki otobüs kazasında muavinin şoförü 'yavaş git' diye uyardığı iddia edildi

Amasya'da 2 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Otobüsün muavininin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförü “Yavaş git” diye uyardığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat yönüne giden Hakkı Tayfur yönetimindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsünün Amasya Gökhöyük kavşağında devrildiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcunun yakını, "Oğlum telefon etti, 'anne kaza yaptık' dedi. Kaza haberini aldım, Tokat'tan geldim. Oğlum bana muavinin, şoförü 'yavaş git' diye uyardığını söyledi. Ama şoför ise 'acelem var' demiş" ifadelerini kullandı.

Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Vali Masatlı, "Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. Maalesef 2 ölümüz, 28 yaralımız var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an itibarıyla sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalar da olmaz" diye konuştu.

Masatlı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.