İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amasya'dan deprem bölgesine “bir oyuncak bir mektup”

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası “Bir oyuncak bir mektup” kampanyası başlattı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası “Bir oyuncak bir mektup” kampanyası başlattı.


Kampanya kapsamında paylaşma duygusunu geliştirmek ve çocuklar arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Elazığ'da depremden etkilenen çocuklara Amasyalı çocuklar oyuncaklarını ve duygularını ifade eden mektupları gönderecek. Çocukların sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranları için duygularını ifade ettikleri bir mektup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasındaki kabul ofisinde teslim yetkililer tarafından teslim alınıyor.


Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, “Elazığ ve Malatya illerimizde bir doğal afet yaşadık. Doğal afet sonrasında devletimizin tüm yetkili organları bölgeye akın ettiler. Ülkemizin her bölgesinden deprem bölgesine yardımlar akın etmektedir. Yapılan bu yardımlar toplumumuzun ortaya koymuş olduğu zor günlerdeki en güzel örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir etkinlik düzenledik. Bugün Pazartesi ve yarın Salı olmak üzere iki gün içerisinde okullarımızda çocuklarımızın sevdiği bir oyuncağını vererek, sevdiği bir oyuncakla birlikte bir mektup yazarak, deprem bölgesinde ki akranlarına, kardeşlerine bir mesaj göndermelerini istedik. Dolayısıyla doğal afetlerden, depremlerden en fazla etkilenen çocuklarımız oluyor. bu süre içerisinde biz eğitim camiası olarak, eğitimci bir bakış açısıyla çocuklarımıza bir psiko-sosyal destek sağlama adına bu çalışmayı yürüttük. Bir diğer önemli husus da burada kendi çocuklarımızda da bunları gözlemliyoruz. Çocuklarımız aslında yaşamış oldukları çağda bir çok şeye sahipler ve bunlardan vazgeçmeyi bir türlü bilmiyorlar. Biz burada çocuğumuz sevdiği, değer verdiği, en sevdiği bir oyuncağından vazgeçerek, paylaşma duygusunu ön plana çıkaracak bir davranış ortaya koymaya çalıştık” dedi.


Serdar Zeren Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Barış Kara, en sevdiği oyuncağını hediye ederek, deprem bölgesine destek olmak için yazdığı mektubu okudu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.