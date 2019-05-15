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Amasya'dan Savunma Sanayii Başkanlığına yatırım çıkarması

Amasya Valisi Dr.

Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez'in de yer aldığı heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'i ziyaret etti.


Ziyarette başkanlıktan bir çalışma grubunun savunma sanayi yatırımı olanaklarını değerlendirmek üzere kente çalışma ziyaretinde bulunması kararlaştırıldı. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen ve Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu'nun da bulunduğu ziyarette Savunma Sanayii Başkanı Demir ile görüş alışverişinde bulunan Vali Varol, kentin sanayi altyapısına ilişkin bilgiler verdi.


Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki kuruluşların yönetici ve temsilcilerinin yer alacağı çalışma grubunun çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtildi.

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