Amasyalı Almina ve Elif tezhip projesiyle Türkiye birincisi oldu

Amasya'da lise öğrencisi Almina Pamuksuz ve Elif Özata, düzenlenen öğrenci araştırma projeleri yarışmasında değerler eğitimi alanındaki "Sabrın Nakşı Tezhip" adlı projeyle Türkiye birincisi oldu. Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı.

Bir süredir Türk süsleme sanatı olan tezhip konusunda incelemede bulunan öğrenciler, kurslara katılıp becerilerini geliştirdi. Ardından bu alandaki bilgilerini kaleme alıp oluşturdukları dergiyi arkadaşlarıyla paylaştı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri Semra Yılmaz'ın danışmanlığındaki projeleri ise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında 2 bin 523 katılımcı arasında Türkiye birinciliği elde eden 11. sınıf öğrencileri Almina ve Elif, üniversite eğitimlerini tıp alanında yapmayı hedefliyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, kendilerini gurur yaşatan öğrencilerini kutlayarak ödül verdi. Mehmet Türkmen, derslerdeki başarılarının yanı sıra geleneksel sanatlara ilgi duyan öğrencilerinin arkadaşlarına da örnek olduğunu söyledi. Türkmen, okul müdürü Ahmet Eren ve öğretmen Semra Yılmaz'ı da kutladı.