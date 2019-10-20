Amasyalı arıcı dünya birincisi ve üçüncüsü oldu

Amasya'da yaşayan Halit Çelebi, Kanada'da gerçekleştirilen 46. Uluslararası Arıcılık Kongresi kapsamındaki bal yarışmasında 600 katılımcı arasından hem dünya birincisi hem de dünya üçüncüsü oldu.

Doğantepe Ortaköy'de 300 kovanla 25 yıldır arıcılık yapan Halit Çelebi, Uluslararası Arıcılık Kongresi kapsamında düzenlenen yarışmada karakovan kategorisinde dünya birincisi olarak altın, kristalize bal kategorisinde de dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Halit Çelebi, “Kanada'da 46'ncısı düzenlenen Dünya Arıcılık Kongresi'nde Apimondia'da kristalize balımız bronz madalya, karakovan balımız da altın madalyaya layık görüldü. Bundan da marka olarak gururluyuz. Bal, polen, propolis, apilarni, arı sütü üretimleri ve bunun paketlenip, pazarlamasını da yapmaktayız. Aynı zamanda bunları toz ve kapsül hallerini de yapıyoruz. Bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir ürün. Propoliste de aynı zamanda ekstratı toz haline getirip bunu piyasaya sürdük. Bu da ilk ürünümüz. Bunları Kanada'da stant açarak dünyaya da tanıtımını yaptık" dedi.

Kaliteli balın nasıl olduğunu anlatan Çelebi, "Arıya hiç dokunmadığımız sürece arı zaten kendisi kaliteli balı yapıyor. Bizim kalitesiz bal dediğimiz arının işine karıştığımız zaman ortalık biraz karışıyor. Hakiki balın kristalize olması gerekiyor. Kristalize olmayan bal sadece Şam balı kristalize olmaz. Onun haricindeki tüm ballar kristalize olur. Çünkü içerisinde polen ihdi vardır. Polen ihdiva eden tüm ballar kristalize olur. 3-4 gün içerisinde eğer balınız beyaz bir şekilde kristalize olmuyorsa bu bal hakiki bal değildir. Çin dünyada en çok bal üretimine ve kovan sayısına sahip. Gururlanacağımız bir konu da var, Türkiye kovan sayısı ve bal üretimi olaraktan 2. sırada geliyor. Bu da gerçekten gururlanmamız gereken bir konu" diye konuştu.

Dünya yarışmalarında Türk ballarının dereceler elde ettiğini dile getiren Çelebi, "Bu da gurur verici gerçekten, Türkiye için gerçekten gurur verici bir konu. Flora olarak zengin bir yapıya sahip Türkiyemiz. Çeşitlilik çok bol. 7 bölgede 7 farklı çeşit arı ırkımız var. Bu arı ırklarıyla da çeşitli ballar üretme, çiçeklere göre bal üretme imkanımız var. Bal çeşitliliği de Türkiye'de çok yoğun, yani şu balı bu balı diyebileceğimiz çeşitli ballarımız var. Arı dünyada olmazsa olmaz bir varlık, döllenmede büyük rolü var arının. Ayrıca arının döllemediği öbür meyve ve sebzelere baktığımızda kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz” diye konuştu.