Amasyalı çiftçiler köylerinin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyor

Amasya ve ilçelerindeki tarım arazilerine büyük zarar veren dolu yağışı en çok Merzifon ilçesini vurdu. İl merkezinde 6, Suluova'da 16 ve Merzifon'da 31 olmak üzere toplam 53 köyde tarım arazilerine büyük zarar veren dolu yağışında çiftçiler devletten yardım ve destek bekliyor.

Merzifon'un Balgöze Köyü Muhtarı Aydın Dağcı, “Dolu yağışından dolayı çiftçiler olarak çok mağdur durumdayız. Biz devletten istediğimiz bu 52 köyün afet bölgesi ilan edilip, borçlarımızın komple silinmesi, yarine tohum yardımı, gübre yardımı, mazot yardımı verilmesi. Ayçiçeği, şeker pancarı, nohut, buğday, arpa, mısır ve hayvan yemi silaj ve fiğder, zarar bizim görüşümüzle yüzde 100. Hiç ele alınacak, biçilecek arazimiz kalmadı” dedi.

Balgöze köyünde çiftçilik yapan Çelebi Doğacı, “Ben de çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. Bu afetten dolayı bütün köy, çevre köyler hep mağdur. Mağdur olduğundan dolayı da bizim artık seneye tarlalarımızı ekecek ne mazotumuz ne gübremiz ne herhangi bir şeyimiz var. Devletin bize yardım ederek al atmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dolu yağışı köyde meyve ağaçlarını da vurdu.

Çiftçi Bayram Kahveci, “Köylü mahvoldu, ayçiçeği denen bir şey kalmadı. Ekinlerimiz işte görüyorsunuz söylemeye gerek yok. Allah'dan geldi ama devletimizden gerekli yardımları bekliyoruz. Köylümüz mağdur durumda, buna devletimiz imkanları dahilinde bize yardımcı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dolunun en çok vurduğu tarım ürünleri arasında ayçiçeği, domates, buğday, arpa, buğday, soğan, haşhaş, şeker pancarı en başta geliyor.

Merzifon Ziraat Odası Başkanı Erkan Aktaş ise “İlçemizde 24-25 Mayıs tarihlerinde afet yaşandı aslında dolu değil. Zaten çiftçi zor sıkıntılı bir süreçten geçiyordu, bir de bu afat olunca daha bir sıkıntılı. 36 köyün belki 30 köyünde yüzde 100'ün üzerinde zarar vardır. Geri kalanda yüzde 70-80. 150 bin dekarın üzerinde dolu vurduysa bunun 50 bin dekarı TARSİM'lidir. Ziraat Bankasına olan borçlar ertelenir diyorlar. Bizi o şu an kurtarmıyor. Bizim çiftçimizin özel bankalara da borcu var. Bir bankaya değil, bir çiftçinin en az 4-5 bankaya borcu var. Bizi tek kurtaracak şu an sadece afet kapsamına alınmamız. Afet kapsamına alınırsak devletimiz, devlet büyüklerimiz bizim çiftçimize tohumdur, gübredir ya da mazottur, nasıl yardımcı olur ne yaparsa ancak kurtuluşumuz öyle olur” ifadelerini kullandı.