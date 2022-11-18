Amasyalı işçi Sırbistan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan’da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten boşluğa düşen evli ve 2 çocuk babası Yurteri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber memleketi Amasya'nın Suluova ilçesindeki ailesine verildi.
Cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra Suluova'da defnedileceği öğrenildi.