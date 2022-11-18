Amasyalı işçi Sırbistan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Amasyalı işçi Fatih Yurteri (36), çalışmak için gittiği Sırbistan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten boşluğa düşen evli ve 2 çocuk babası Yurteri, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber memleketi Amasya'nın Suluova ilçesindeki ailesine verildi.

Cenazesinin Türkiye'ye getirildikten sonra Suluova'da defnedileceği öğrenildi.