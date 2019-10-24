Amasyalı öğrenciler 1010 Kaşif Projesi ile kodlama ve robotik eğitimi aldı

Amasya'da Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Kızılay iş birliğiyle uygulanan 1010 Kaşif Projesi kapsamında Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitim verildi.

Proje kapsamında Çelebi Mehmet Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak ve Kızılay üyeleri ile diğer yetkililer katıldı.

Projeyi çok anlamlı ve önemli bulduğunu belirten Vali Varol, “Çocuklarımızı geleceğe, günün rekabetçi dünyasına hazırlarken öncelikle bir taraftan değerlerimiz, tarihimiz ve kimliğimiz üzerinden yetiştirirken diğer taraftan da modern dünyanın rekabetçi koşullarında bugünün gerektirdiği donanımlarla bir şekilde buluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda bilişim sınıfları, kodlama alanı ve robotik çalışmaları çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, Amasya'da böyle bir eğitim düzenlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadığına değinerek, “Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerimizle buluşuyoruz. Bugün de Amasyalı çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Kod yazmak, teknolojinin yapı taşını oluşturuyor. Gittiğimiz her okulda olduğu gibi burada da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor” diye konuştu.

1010 Kaşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayarak teknolojinin doğru kullanımının önemine dikkat çeken Aslan Demir, “Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklar teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kaşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle aldıkları eğitim üzerine bir süre sohbet eden Vali Varol, programın ardından buluştuğu öğretmenlerle de toplantı yaptı.