Amasyalı pazarcı Kılıçdaroğlu'na kuru soğan gönderecek: Kilosu 15 lira

Evinin mutfağından paylaştığı videoda kuru soğanın kilosunun 30 lira olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Amasyalı üniversite mezunu pazarcı Tolga Güven, kilosunu 15 liradan sattığı kuru soğandan Ankara'ya göndereceğini söyledi.

Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı olan iktisat fakültesi kamu yönetimi mezunu Tolga Güven, “Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olduğundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve özellikle CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan soğan göndermek istiyorum. 3 kilo soğanın 90 lira değil, 45 lira olduğunu buradan bildirmek istiyorum” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından 'Soğan' notuyla paylaştığı videodaki açıklamalarının yanıltıcı olduğunu söyleyen Güven, “Soğan üreticisi ve satıcısı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgiler gittiğini düşünüyorum. Soğan üretiminin ana kalesi Amasya ve Ankara Polatlı'dır. Soğan fiyatlarındaki ana sebeplerden biri dolu yağışıydı. Diğeri soğanda mantar hastalığının görülmesi. Üçüncü sebepte bunlara bağlı olarak rekoltenin düşük olması. Bunlar maliyet hesaplamasını artırdı. Bu durumun ne iktidarla ne muhalefetle ilgisi yok. Müşterilerimizin de bunu bilmesi lazım. Neredeyse bizi terörist ilan ettiler” diye konuştu.

“Keşke Tolga kardeşini arasaydı”

Soğan fiyatlarındaki ara dalgalanmanın önceki yıllarda da görüldüğünü hatırlatan 32 yaşındaki Güven, “Biz esnafız. Partimiz yoktur. Bizim partimiz ekmek partisidir. Cumhurbaşkanı olacak kişilerin net, doğru bilgi vermesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyatı 30 lira olduğunu belirttiği soğanla iktidarı suçlaması yanlış. Keşke Amasya'daki Tolga Güven kardeşini arayarak üreticisi ve satıcısı olan bir kardeşinden net bilgiler alsaydı daha mutlu olurduk. Halkımızı daha bilinçli şekilde bilgilendirmiş olurdu” şeklinde konuştu.

“Soğan bayramdan sonra tezgahlarda 7,5-10 lira arası olur”

Adana'dan gelen yeni mahsul kuru soğanın kilosunu 15 liradan sattıklarına işaret eden Güven, “Fiyatının daha da düşeceğini düşünüyoruz. Çünkü Adana ve Hatay'da yeni hasat başladı. Sebze halinde şu an 12 lira civarında. Allah nasip ederse bayramdan sonra tezgahlarda 7,5-10 lira arası olur. Böylece halkımız da rahat rahat alabilir” ifadelerini kullandı.

Pazar esnaflarından Mürsel Durmuş, Türkiye genelinde geçen yıl üretilen soğanların tükenmesinin peşinden pazarlarda satışına başlanan yeni mahsullerin artmasının fiyatlara indirimle yansıyacağını söyledi. Müşteri Ayhan Bıyık da soğanın önceki günlere oranla ucuz olmasını sevindirici bulduğunu dile getirdi.