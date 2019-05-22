Amasyalı ve Samsunlu öğrencilerden 100. yıl konseri

Amasya ve Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ‘İlkadım'dan Kurtuluşa' adlı proje kapsamında Amasya'ya gelen İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte verdikleri konserde kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Belediye kültür merkezindeki konsere Vali Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, diğer yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konser sonrası öğrencileri ve koro şeflerini kutlayan Vali Dr. Osman Varol, “Milli Mücadele'nin 100. yılında aynı coşkunun taşınması bizler için gurur vesilesidir” dedi.

Samsunlu öğrenciler turnelerine Erzurum, Sivas, Ankara, Afyonkarahisar, Kütahya ve İzmir'de devam edecek.