Amasya'nın 6 aylık saklı güzelliği 'Baraklı Şelalesi'

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlarla kaplı vadide 35 metre yükseklikten akan Baraklı Şelalesi, doğaseverleri cezbediyor. Mart ayından itibaren eylül ayına kadar gürül gürül akan şelale bu 6 aylık süreçteki güzelliği ve çevresinde sıralanan mağaralardaki sarkıtlarla görsel bir şölene davetiye çıkarıyor.

Amasya il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarı Baraklı köyünde bulunan şelale dağların arasında olmasından dolayı adeta saklı bir cenneti andırıyor. Çevresini kaplayan ormanlar arasında adeta göz kamaştıran şelaleyi görmek isteyenler, araçlarıyla il merkezinden yola çıkarak köye doğru bir saat süren yolculuk yapıyor. Yemyeşil ağaçların arasından geçen ziyaretçiler şelalenin bulunduğu alana ulaşıyor.

Sarkıtlar sanat eseri gibi

Dağları kaplayan kar sularının mart ayından itibaren eriyerek hayat verdiği şalenin suyunun eylül ayına kadar aktığını belirten köy muhtarı Rıfat Üstün, “Doğa tutkunlarını saklı cennet Baraklı Şelalesi'ne bekliyoruz” dedi. Şelalenin etrafında bulunan mağaralarda oluşan sarkıtların birer sanat eserine dönüştüğünü belirten Üstün, ayrıca daha fazla ziyaretçi çekilmesi için şelaleye ulaşımın sağlandığı yolun asfaltlanmasını istedi.

Şelalenin suyu içme suyu ve sulamada kullanılıyor, köylü baraj istiyor

Şelaleden akan su, içme suyu ve sulamada da kullanılıyor. Köy sakinleri verimli arazilere sahip bölgede baraj yapılmasını istiyor. Köylülerden İbrahim Kaya, “Suyumuz boşa akıyor. Baraj yapılmasını istiyoruz. Baraj olursa herkes istifade edecek” diye konuştu.