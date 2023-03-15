Amasya'nın 60 yıllık hayali gerçekleşiyor

"Anadolu'nun Venedik"i Amasya'da Ferhat Dağı ile kent merkezi arasında konuşlanacak teleferik projesinin temeli 10 gün içerisinde atılacak.

Belediye başkanlarının 60 yıllık hayalini gerçekleştirecek olan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, aynı gün tramvayın da ücretsiz şekilde hizmete gireceğini açıkladı. Projenin 1960'lı yıllardan bu yana hayal edildiğini belirten Mehmet Sarı, “10 gün içerisinde teleferiğin temelini atıyoruz. Aynı gün şehre tramvay getiriyoruz. Ücretsiz vaziyette hizmet verecek” dedi.

Adını Ferhat ile Şirin efsanesinden alan dağın zirvesindeki 300 dönümlük alanda seyir terasları, çeşitli sosyal donatı alanları ve kafeteryalar yapılacağını anlatan Belediye Başkanı Sarı, “100 dönümlük alanı Amasya'nın akciğerleri olarak bırakıyoruz. Yeşerterek ormana dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Yeşilırmak'ın gerdanlık gibi süslediği 8 bin 500 yıllık açık hava müzesi görünümündeki şehri turizmde uçuracak bu önemli projeyi kazandırmak için gayret gösteren Belediye Başkanı Sarı, belediye açık otoparkından başlayıp Ferhat Dağı zirvesinde son bulacak 1553 metre uzunluğunda yapılacak teleferik sisteminin gondol tip şeklinde 8 kişilik tasarlanmış panoramik görünüm, 22 adet kabin ve saatte bin kişi taşıma özelliğine sahip olacağını söyledi.