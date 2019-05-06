Amasya'nın akciğerlerini kırmızı karıncalar koruyacak

Şehzadeler Şehri Amasya'da Harşena Kalesi'nin arka kısmında bulunan ormanlık alandaki ağaçlara zarar vererek bir kısmının kurumasına neden olan orman zararlısı böceklere karşı biyolojik mücadele için yüzlercesinin bulunduğu kırmızı orman karınca kolonisi gece yarısı operasyonuyla taşındı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün özel kıyafetli görevlileri Kuzgeçe köyünde önceden tespit edilen kırmızı karınca yuvalarından kraliçe karıncalarla kolonideki bir miktar karıncayı özel sandıklara yükleyip kent merkezinin akciğerleri olarak değerlendirilen ağaçlık alana taşıdılar. Yaklaşık 5 saat süren işlemin sonunda karıncaların yer değişiminden dolayı bölgeye adaptasyon sürecinde beslenmesi için yuvalarına toz şeker döküldü.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2012 yılından itibaren biyolojik mücadeleye geçtiğine değinen Amasya Orman İşletme Şefi Birol Yay, “Yuvanın etrafındaki ormanlara ve orman bitki türlerine önemli ölçüde zarar veren böceklerin yumurta, tırtıl, pupa ve erginlerini yiyerek beslenen karıncalar ormanların biyolojik ve doğal yolla korunmasını sağlıyor” dedi.

Yay, kırmızı orman karıncalarının 10-15 kraliçe ve 200- 300 bin arası işçi karıncadan koloniler oluşturarak 1 hektarlık sahada etkin olduklarını vurguladı.