Amasya'nın bereketli toprakları suyla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Amasya'ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

Amasya'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son olarak 2019 yılı Kasım ayında Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşinin Geçici Kabulü yapıldı ve 94 bin 750 dekar zirai arazi sulamaya açıldı.

Geldingen Ovası'nda yapımı devam eden “Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı” işi tamamlandığında, 27 bin 350 dekar tarım arazisine sahip 13 adet yerleşim biriminin suya kavuşacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, şu ana kadar iş kapsamında; Bağlar Regülatörü çökeltim havuzu, su alma yapısı, balık geçidi ve taşma havuzunun yanı sıra 377 bin m3 kanal kazısının, 4 bin m dik duvarlı kanal imalatının, 3 bin m trapez kanal imalatının, 220 m galeri imalatının tamamlandığını belirtti.

Aydın, “Sulama inşaatının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğinin artmasına katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 40 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı projesinde fiziki olarak yüzde 25 gerçekleşme sağlanmıştır. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır” dedi.