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Amasya'nın iftar pideleri belediyeden

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüsle mücadele sürecinde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirtirken, ”Amasyamızda her gün ayrı mahallemizde olmak üzere günde 2 bin pide dağıtılıyoruz" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüsle mücadele sürecinde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirtirken, ”Amasyamızda her gün ayrı mahallemizde olmak üzere günde 2 bin pide dağıtılıyoruz" dedi.


Amasya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçlarıyla mahalle aralarına girerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor. Ramazan ayı boyunca sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini dile getiren Sarı, her sene Ramazan'ın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğini hatırlattı. Sarı, "Bu sene 45 gün boyunca suyu ücretsiz veriyoruz. Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım" ifadesini kullandı.


Mahalle muhtarı Mustafa Asarkaya ise Sarı'ya teşekkür ederek, "Bu sene korona virüs sebebiyle başkanımız yemek etkinliği yerine böyle bir etkinlik düzenledi. Çok teşekkür ederiz. Mahalleli çok mutlu oldu. Vatandaşlarımız ayrıca ramazan ayı boyunca şebeke suyunun ücretsiz olmasında dolayı çok memnun" diye konuştu.

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