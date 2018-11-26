Amasya'nın ‘saklı cenneti' Boraboy Gölü

Amasya'da bulunan doğa harikası Boraboy Gölü güzelliğiyle adeta saklı bir cennete benzetiliyor.

Deniz seviyesinden bin 50 metre yükseklikte bir krater gölü olan Boraboy'un etrafının kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları ile çevrili zümrüt yeşili renkte olduğuna işaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol, etrafında yürüyüş parkurları bulunan tabiat parkında piknik ve kamp alanlarının da yer aldığını söyledi.

Konaklamalar için bungalov tipi evlerle kafeteryanın bulunduğu turizm merkezi olan gölden Ağıllıbucak, Aşağıyayla ve Çamalanı Yaylalarına kadar orman içinden günübirlik yürüyüşler yapıldığına değinen Dr. Osman Varol, “Çevresini sarmalayan yoğun orman örtüsünden ayırt edilemeyecek biçimde yemyeşil bir cennet köşesidir göl. Yaşadığımız büyük kentler bizi dar odalara hapsettiğinden beri, suyun, ağacın, çiçeğin kokusu gelmez oldu burnumuza. Şehir yaşamından uzakta, Amasya'nın Boraboy köyünde geçireceğiniz birkaç gün içinizde tatlı bir serinlik duygusu bırakacaktır. Ormanların ortasındaki bu ‘saklı cennet'te gördüğünüz yemyeşil düşten uyanmak istemeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.

Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile birlikte gölün etrafını dolaşan Varol, çevre düzenlemesi ve restoranın yenilenmesine ilişkin hayata geçirilecek proje kapsamında yakında çalışmaların başlanacağını açıkladı.