İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amasya'nın serinleten saklı cenneti: Aktaş Şelalesi

Amasya’nın en yüksek dağı Akdağ’da bulunan eşsiz güzellikteki Aktaş Şelalesi doğa ve adrenalin tutkunlarını ağılıyor2062 rakımlı dağın yamaçlarında kayalık ve ağaçlarla çevrili şelale görenleri hayran bırakırken hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde suyunun şok etkisine aldırmayanlar tarafından ziyaret ediliyor.

Amasya'nın en yüksek dağı Akdağ'da bulunan eşsiz güzellikteki Aktaş Şelalesi doğa ve adrenalin tutkunlarını ağılıyor


2062 rakımlı dağın yamaçlarında kayalık ve ağaçlarla çevrili şelale görenleri hayran bırakırken hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde suyunun şok etkisine aldırmayanlar tarafından ziyaret ediliyor.


Şelalenin döküldüğü derenin içinde oturup semaver çayı yudumlayan doğa tutkunu Yasin Şahin, “Şelale görünümüyle adeta bir duşakabin gibi. Suyu ise buz gibi soğuk. İçine girene şok etkisi yapıyor” dedi.


5 metreden akan suyun altında serinleyen Suluova Akdağlılar Derneği yöneticisi Fatih Karagöz de “Biz Akdağ kaplanlarıyız. Kışın karda güreşir, yazın şelalede serinleriz. Şelalenin suyu çok soğuk. Ama bizi etkilemez” diye konuştu.


Karagöz, gezginlere etrafında mağara da bulunan doğa harikası şelaleyi görmeyi tavsiye etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.