Amasya'nın UNESCO daimi listesi dosyası hazır

Anadolu'nun açık hava müzesi görünümlü şehri Amasya'daki tarihi Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için sürdürülen hummalı çalışmalar sonucu hazırlanan dosya tamamlandı. Dosya, Fransa'da yer alan UNESCO merkezine iletilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu.

Türkiye'den 18 eserin UNESCO daimi listesinde bulunduğunu belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları inşallah ülkemizin UNESCO dünya kalıcı mirasında bulunan eserlerinden bir tanesi olacak” dedi.

Vali Masatlı, Amasya Valiliği'nin öncülüğündeki hazırlık çalışmalarında Amasya Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdümlü şekilde hareket edildiğini söyledi. 8 bin 500 yılı aşan tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Amasya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da ‘Marka kent' olarak ilan edildiğine değinen Mustafa Masatlı, tarihi boyunca Hitit, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi tarihe yön veren çok sayıda uygarlığa kucak açan şehzadeler şehrinin sahip olduğu kültürel değerlerle adeta bir açık hava müzesi görünümünde olduğuna işaret etti.

Önünden geçen Yeşilırmak'ın gerdanlık gibi aktığı Harşena Kalesi ve Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesiyle Amasya'nın dünya çapında tanınırlığa sahip olacağını ve bunun turizme olumlu yansıyacağını anlatan Masatlı, çalışmalara rehberlik eden Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sürece katkı sunan Amasya Belediyesi'ne, alan başkanlığına ve emeği geçen tüm kurum yetkililerine teşekkür etti.