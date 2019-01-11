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Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık 5 yıldır sürdüren Dr.

Hüseyin Güneş, görevini Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu'na teslim etti.


Amasya'nın yeni Milli Eğitim Müdürü olan 42 yaşındaki Kösterelioğlu, “Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un bize vermiş olduğu görevi en iyi şekilde, layık bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.


Evli ve 2 çocuk babası olan Kösterelioğlu, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda eğitim-öğretimin gelişimini daha ileriye taşımak için çaba sarf edeceğini söyledi.


Kösterelioğlu'na başarılar dileyen Güneş de kendisiyle görev yapan öğretmen ve personeli ile yöneticilere teşekkür etti.

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