Amasya'nın yeni Millî Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, görevine başladı.

8 bin yılın üzerindeki tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentte bilim adamları, sanatkârlar ve şairler yetiştirerek şehzadelerin eğitim gördüğünü anımsatan Milli Eğitim Müdürü Coşkun, “İlimizin geçmişine yakışır, kaliteli eğitime erişim ve yaşam boyu öğrenmeye ek olarak yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmış bireyler yetiştirmek sorumluluğunun ve öneminin farkındayız. Amasya'mızın eğitim alanında hak ettiği değere ulaşabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimi bildirmek isterim” dedi.

Başta eğitim alanında olmak üzere ülkeler arasında sürekli yenileşme ve gelişme eğiliminin daha fazla bilgi, daha yeni teknoloji amacına yönelik sınırsız bir rekabeti de hızlandırdığını anımsatan Ömer Coşkun, “Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünü yeterli sayı ve nitelikte yetiştirmiş olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma göre daha ileri noktalara gitmesinin ve toplumsal refahı sağlamasının yolu eğitimden geçmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim alanındaki millî hedeflerimizin belirlendiği 2023 Vizyonuna ulaşabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk'un kamuoyu ile paylaştığı 2023 Vizyon Bildirimi Belgesinde ele alınan gelişim alanlarını ilimiz stratejik yönetim süreci ile bütünleştireceğiz” diye konuştu.

Pandemi döneminde eğitim ve öğretim hizmetlerini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilediğine değinen Coşkun, “Sayın Bakanımız liderliğinde hayata geçirilen proje ve çalışmalar ile eğitim dünyasında ses getiren uzaktan eğitim faaliyetlerimiz ile öğrencilerimizin eğitim hayatlarının minimum etkilenmeleri sağlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi hazırlıkları sürdürülürken en değerli varlığımız olan çocuklarımız sağlık sorunu yaşamadan eğitimlerine devam edeceklerdir. İlimizdeki eğitim kurumlarından hizmet alan öğrencilerimiz Amasya'mızı ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal, sportif ve bilimsel temalı birçok çalışmada başarıya imza atmış, ilimizi ve ülkemizi gururla temsil etmişlerdir. Bundan sonraki süreçte öğrencilerimizin girişimleri daha çok desteklenecek, gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarında danışmanlık ve rehberlik hizmeti kalitesi artırılacaktır. Kurumlarımızın fiziki ve teknik şartları, uluslararası standartlara ulaştırılarak, öğrenci, öğretmen ve velilerimizin gereksinimleri giderilecektir. Tüm çabamız, en değerli varlığımız çocuklarımız içindir. İlimizde bugüne kadar görev yapan İl Milli Eğitim Müdürlerimize yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların yaptıkları hizmetlerin unutulmayacağını belirtiyor, hizmetlerin daha da artarak en kaliteli şekilde devam edeceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve önemli olan teslim aldığım bu bayrağı ilimize yakışır biçimde taşıyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.