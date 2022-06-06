İhlas Haber Ajansı

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Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

Bu sezon TFF 3.

Lige yükselen Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı. 48 yaşındaki teknik adam kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.


Kulüp Başkanı Seyfettin Öztürk ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Kara, “Hep beraber Amasyaspor'u hedeflediği yerlere taşımak istiyoruz” dedi.


18 yıl aradan sonra TFF 3 Lige yükselen Amasyaspor'un başarısı için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Seyfettin Öztürk de iddialı bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

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