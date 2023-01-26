Amasyaspor'un maç biletleri Mehmet Sarı'dan

Toplam 15 bin bilet alıp vatandaşlara ücretsiz maç seyrettirmek istediğini belirten Başkan Sarı, saat 13'te 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak maça gelerek yeşil-beyazlı takıma destek olmaları çağrısı yaptı.

TFF 3. Lig 1. grupta mücadele eden Amasyaspor'un taraftar desteğinin ardına alması gerektiğini belirten Mehmet Sarı, “Amasya'ya jestimiz olarak o günkü saha biletlerini şahsım adına karşılayacağımı beyan etmiştim. Maçımız başarıyla sonuçlanacak inşallah. Kendi paramla biletleri aldım. O günkü maç seyredenlere anamın ak sütü gibi biletler helaldir” dedi.

Maçın ardından Bahçeli'nin mitingine davet

Maçın ardından saat 15'te Yavuz Selim Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği ilk seçim mitingi olan Amasya mitingine hemşerilerini önemle davet eden Sarı, “Beni evladı, abisi, kardeşi olarak kabul eden tüm herkesi genel başkanımızın teşrifleriyle gerçekleşecek mitinge davet ediyorum” diye konuştu.