Amasya'ya “Ozon Tedavi Kliniği”

Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz ozon tedavi kliniği ile ilgili olarak bilgi vererek, “Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Murat Şahin tarafından gerçekleştirilecek olan ozon tedavi uygulaması en kısa süre içerinde hastalarımızın hizmetine sunulacak. Sağlık Bakanlığımız tarafından kamu hastanelerinde başlatılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları hastanemize bağlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniğimizde başarı ile hizmetlerine devam etmektedir” dedi.

Ozon hakkında bilgi veren Başhekim Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, “Ozon, atmosferde stratosfer tabakasında bulunan en önemli gazlardan biridir. Güneşin yaydığı yüksek enerji yüklü ultraviyole ışınlara karşı koruyucu bir filtre mekanizması sunmakta ve biyosferdeki biyolojik dengeyi korumaya yardımcı olmaktadır. 1960'lardan sonra içme sularının kimyasal maddelerle artan kirlenmesi yoğun bir sorun haline gelmiştir. Ozonun temizleyici ve dezenfekte edici etkilerinin farkına varılmasından sonra suların temizlenmesinde ozon kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca ozon sanayinin birçok alanında kullanılmıştır. Ozon(O3), 3 atomlu bir moleküldür ve oksijenin(O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. O3 oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Renksiz ve fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilebilen karakteristik kokusu olan bir gazdır. Tıpta kullanılan ozon özel jeneratörlerde saf oksijenden üretilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, ozon tedavisinin başlıca faydalarını kısaca şöyle özetledi:

“Daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt, hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır, damarları (arter ve venler) yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar, kan ve Lenf sistemini temizler, derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar, kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır, eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir, hormon ve enzim üretimini normale döndürür, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir, depresyon ve sıkıntıyı ferahlatır, stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur. Teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek ilimize ve hastanemize kazandırarak hastalarımızın daha kaliteli ve sağlıklı hizmet almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde kamuda ilk olma özelliği ile kısa zaman içerisinde açılacak olan ozon tedavi kliniğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemizde hizmetlerimize envanterlerimize kazandırdığımız son teknolojik cihazlarla devam edeceğiz.”