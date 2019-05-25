Amasya'yı dolu vurdu

Amasya'da 24-25 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen şiddetli dolu yağışı, ilk tespitlere göre il merkezi, Suluova ve Merzifon ilçelerindeki toplam 53 köydeki tarım arazilerinde ekili ürünler büyük zarar gördü.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol köylerde incelemelerde bulundu. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan hasar tespit ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan ilk tespitlere göre, il merkezinde 6, Suluova'da 16 ve Merzifon'da 31 olmak üzere toplam 53 köyde kiraz, şeftali, buğday, mısır, şekerpancarı gibi ürünlerde yoğun dolu hasarının bulunduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından oluşturulacak raporun Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceği bildirildi.