Anadolu Üniversiteler Birliği, 11 ilde üniversiteyi hedefleyen öğrencilerle buluştu

Amasya, Kayseri, Malatya, Elazığ ve Sivas'ın da aralarında olduğu illerdeki etkinliklerde gençlere üniversitelerin sunacakları fırsatlarla ilgili stantlarda birebir bilgilendirmeler yapıldı.

Fuar ziyaretleri tercihleri etkiliyor

İki yıldır gerçekleşen fuarı çok önemli bulan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Geçen yılki fuarın sonrasında üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz oldu. Fuardan faydalanarak tercih yaptıklarını anlattılar” dedi. Osmanlı devleti döneminde şehzadelerin yetiştirildiği Amasya'nın ve üniversitenin öğrencilere büyük fırsatlar sunmasının yanı sıra güvenli bir şehir olduğunu belirten Rektör Elmacı, “Özellikle kız öğrencilerimiz açısından hiçbir zaman barınma problemi olmadı. Erkek öğrencilerimiz açısından da hem özel yurtlarımız hem de KYK'nın çok büyük imkanlarına bağlı olarak öğrencilerimiz asla barınma sıkıntısı çekmemekteler. Ayrıca diyetisyenlerimiz kontrolünde çıkan yemeğimiz 5 lira. Dolayısıyla burada öğrencilerimiz hem barınma hem de geçinme açısından sıkıntı çekmeyeceklerdir” diye konuştu.

“Burada üniversiteleri tanıma fırsatı bulduk”

Fuarın son durağı olan Amasya Üniversitesi'nin evsahipliği yaptığı etkinliği ziyaret eden Merzifon Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Şahiner, “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada üniversiteleri tanıma fırsatı bulduk. Samsun OMÜ'de gemicilik eğitimi almayı hedefliyorum” şeklinde konuştu. Fuarı çok faydalı bulan Onur Emiroğlu grafik alanında, arkadaşı Umutcan Ceylan da yazılım mühendisliği eğitimi almayı planlandığını söyledi.

“Üniversite tanıtım fuarları öğrencilerin doğru tercih yapmasına katkı yapacak”

17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2023 YKS sınavına başvuru yapan 3,5 milyon öğrenciye başarılar dileyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Çetin Özdemir ise, “Anadolu Üniversiteleri Birliği bünyesinde bulunan 16 üniversitenin 11 ilimizde düzenlediği üniversite tanıtım fuarları öğrencilerin doğru tercih yapması, seçenekleri doğru tanıma yönünden önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Beş aylık Zafer Mete bebek fuara renk kattı

Babasının görevli olduğu fuara Kırşehir'den gelen beş aylık Zafer Mete bebek de annesinin sırtındaki görüntüsüyle renk kattı. Fuarın açılışına Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve diğer yetkililer ile çok sayıda öğrenci katıldı.