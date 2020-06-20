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Apartman boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Amasya’da iki apartman arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıSabah saatlerinde kedi sesleri duyanlar durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Amasya'da iki apartman arasındaki boşluğa düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı


Sabah saatlerinde kedi sesleri duyanlar durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine giderek yavru kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı. Bir insanın zar zor girebileceği boşluğa ip merdiven sarkıtarak giren itfaiye ekipleri yavru kediyi düştüğü yerden çıkardı.


Kedinin miyavlamasını duyan ve itfaiye ekiplerine haber veren Selim Ateş, “Sabah saatlerinde dükkana geldim, bir kedi sesi duydum. Camdan baktık, kediyi gördük. Tekrar aşağı taraflara falan indik girişi falan var mı diyerek. İtfaiyeyi aradık, arkadaşlar geldi hayvanı kurtardılar. Birkaç gündür buradaymış” dedi.


Düşme sonucu bir ayağı incinen kediye ilk müdahaleyi ekipler yaptı. Daha sonra yavru kediye süt verildi. Sakinleşen yavru kedi, Amasya Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilecek.

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