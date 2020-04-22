Apartmanı 23 Nisan için süslediler

Amasya'da 5 katlı apartmanda oturanlar, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram öncesi binayı süslediler.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Kutluay Apartmanı sakinleri el birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Apartmanın balkonları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.

Apartman sakinleri, halka evde kalmaları için de 'Evde kal Amasya', 'Hayat eve sığar' gibi mesajlar da verdi.