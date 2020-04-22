İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanı 23 Nisan için süslediler

Amasya’da 5 katlı apartmanda oturanlar, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram öncesi binayı süslediler.

Amasya'da 5 katlı apartmanda oturanlar, korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram öncesi binayı süslediler.


Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki Kutluay Apartmanı sakinleri el birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Apartmanın balkonları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.


Apartman sakinleri, halka evde kalmaları için de 'Evde kal Amasya', 'Hayat eve sığar' gibi mesajlar da verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.