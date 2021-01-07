İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aracından uyuşturucu madde çıkan zanlı, gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde aracından uyuşturucu madde çıkan zanlı, gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramada 386 adet extacy hap ele geçirildi.


Araçta bulunan 36 yaşındaki E.G. isimli zanlı, ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde satmak' suçundan gözaltına alındı.


Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.