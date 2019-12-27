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Arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmalarla canından oldu

Amasya’da avlanmak için ormana giden genç, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Amasya'da avlanmak için ormana giden genç, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Gencin arkadaşı gözaltına alınırken, menfeze saklanmış 2 av tüfeği bulundu.


Olay, dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Kızılkışlacık köyünde meydana geldi. İrfan Gelir (32), Mehmet Ç., Ahmet G. ve Cemal G. avlanmak için ormana gitti. Av sırasında iddiaya göre Mehmet Ç.'nin tüfeği kazara ateş aldı. Saçmanın isabet ettiği İrfan Gelir ağır yaralandı. Avcıların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gelir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüfeğinin kazara ateş aldığını söyleyen Mehmet Ç. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince ormanda yapılan incelemede menfeze saklanmış 2 av tüfeği bulundu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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