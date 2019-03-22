Aşçılık öğrencilerinden 12 madalya

Uluslararası Bolu İzzet Baysal Mutfak Günleri Yarışması'nda toplamda 12 madalya kazandı.

5 ülkeden 350 katılımcının yarıştığı ve jüri başkanlığını WACS Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andreas Gugler'in yaptığı yarışmada Aşçılık Programı öğrencilerinden Recep Yılmaz Osmanlı yemeği kategorisinde ‘kirde kebabı', Kadir Ulusoy yöresel yemek kategorisinde Amasya yöresine ait ‘baklalı dolma', Melisa Öner Van yöresine ait ‘keledoş' yemeği ile altın madalya kazandılar. Yöresel yemek kategorisinde yarışan öğrencilerden Emine Kepür ‘Bursa iskender kebabı', Melisa Taşyurdu Güneydoğu yöresine ait ‘içli köfte', Doğukan Akbulut Gaziantep yöresine ait ‘beyti kebabı' ile gümüş madalya elde etti. Balık kategorisinde ise ‘roka soslu levrek' ile Şevval Buse Cebe gümüş madalya, Ayhan Pür ise ‘baklava yufkasına sarılmış levrek' ile bronz madalyanın sahibi oldu. Tatlı kategorisinde ise Meltem Arslan ‘künefe' ile gümüş madalya, İlayda Şen ise ‘kaymaklı ayva tatlısı', Zehra Şahin de makarna kategorisinde ‘Kayseri mantısı' ile bronz madalya kazananlar arasında yer aldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Kenan Pala, “Aşçılık programı olarak her yıl üstüne koyarak ilerliyoruz. Emeklerimizin karşılığını bu tarz uluslararası yarışmalarda almak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Öğrencilerinin Türk mutfağına ait lezzetleri tanıtması açısından bu tip organizasyonlarda yabancı jürilere yemeklerini beğendirmenin ve özellikle Amasya'ya ait baklalı dolma yemeğinin de ödül almasının kendilerini ayrıca gururlandırdığını vurgulayan Kenan Pala, “Bu başarının sağlanmasında bizden desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ve tüm mesai arkadaşlarımıza ve en çok da öğrencilerimize teşekkür ederim. Bunun yanı sıra öğrencilerimize yarışma süresince eşlik eden Öğretim Görevlisi Mücahit Aydın'a ve Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Şerif Baldıran'a ayrıca teşekkür ederiz” diye konuştu.

Pala, eski öğrencilerinden olan Ürdün Aşçılar Birliği Türkiye Temsilcisi Momen Abugharebeeh'in de ülkesine ait ‘mensef' yemeği ile altın madalya kazanmasına çok sevindiklerini söyledi.

Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ise, “Aşçılık programı öğrencilerimizin uluslararası bir yarışmada göstermiş oldukları başarı bizleri çok gururlandırdı, onurlandırdı. Hiçbir başarının tesadüfi olmadığı düşüncesi ile emek ve gayretlerinden dolayı bölüm hocalarına teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ve gözlerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.