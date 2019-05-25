Aşırı yağış sele ve heyelana sebep oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı yağış sele ve heyelana sebep olarak ulaşımda aksamalar yaşandı.

Taşova Amasya karayolu Durucasu ile Ediyeri mevkisi arasında sel felaketi meydana gelmesi ile yol ulaşıma kapandı. Amasya ve Taşova istikametinden geliş gidişler kısa süreli durdu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile ulaşım kontrollü bir şekilde veriliyor. Sürücülerin dikkatli olması ve yol işaretlerine uymaları gerektiği belirtildi.