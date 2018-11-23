Asırlık Çalıkuşu Mukime Öğretmen

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ‘Asırlık Çalıkuşu' 104 yaşındaki Mukime Öğretmene "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla, 90 yıl önceki öğretmen ve ilkokul arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraf hediye edildi.

Harf İnkılabı'nın uygulanmasının ilk yılında okumayı bir ayda öğrendikten sonra eğitimini sürdürüp öğretmen olan Mukime Furatoğlu, kendisini 90 yıl önceki anılarına götüren siyah-beyaz fotoğrafı getiren Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile öğrencilerine teşekkür etti.

Bir okulun deposunda bulunan İlköğretim Müfettişi Remzi Bey'in hazırladığı çok sayıda okuldan çekilmiş fotoğraflarla bilgilerin bulunduğu 1928 yılına ait raporları Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç ile birlikte yaptığı çalışmalar sonrası derlemek için kolları sıvayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, fotoğraftaki kişilerle ilgili detaylı inceleme yapmak üzere yöredeki köyleri dolaştı. Rektör Orbay'ın tesadüfen kendisine getirdiği raporları inceleyen Türkiye'nin yaşayan en yaşlı öğretmeni olan 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu'nun öğrenim gördüğü Kara Mustafa Paşa İlkokulundaki öğretmeni ve arkadaşlarıyla tarih dersi için gittikleri bir köy gezisinde çektirdiği fotoğrafla karşılaştı. Raporları ‘Harf İnkılabı'nın İlk Yıllarında Bir Teftiş Raporu' adlı 200 sayfalık kitapta toparlayan Rektör Orbay, döneme ait çok önemli bilgileri içeren eseri 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğrencileriyle birlikte tekrar gittiği Furatoğlu'na hediye etti. Duygulanıp o günlere dönen Furatoğlu, öğretmeni Veysel Bey ile arkadaşlarıyla geçen yıllarına ilişkin anılarını paylaştı.

1914 yılında Rize'de dünyaya geldikten sonra üsteğmen olan babası Salih Şevki Bey o henüz 6 aylıkken Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan, annesi ise 10 yaşındayken vefat eden Furatoğlu eğitimine güç koşullarda devam etmesinin peşinden 1935 yılında Erzurum'da göreve başlayıp uzun yıllar bu ilde, evlendikten sonra da Şereflikoçhisar ve İstanbul'da görev yapmasının ardından 1971 yılında emekli olmasına rağmen öğrencilerinin seslerinin halen kulağında çınladığına değinen Furatoğlu, “Dünyaya yeniden gelsem yine ilkokul öğretmeni olurum” dedi.

Ziyaretten memnun olan Prof. Dr. Orbay da, “Mukime Öğretmenimiz Cumhuriyetimizin yetiştirmiş olduğu ilk Çalıkuşu öğretmenlerimizden. Yaşayan Çalıkuşu. 90 yıl önceki fotoğrafı gösterdiğimizde öğretmeni Veysel Bey'i ve kendisini tanıdı. Bu bizler için unutulmaz bir an oldu” şeklinde konuştu.