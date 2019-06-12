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Atatürk'ün Amasya'ya gelişi canlandırıldı

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele’nin 100.

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Amasya'ya gelişi birebir canlandırıldı.


Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Amasya'ya gelişi bire bir canlandırıldı. Canlandırmaya göre, Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da bundan tam 100 yıl önce olduğu gibi Amasya Culüstepe'de Müftü Teyfik Efendi ve arkadaşları tarafından karşılandı. Müftü Teyfik Efendi, Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayarak, “Hoş geldiniz bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun” dedi.


Canlandırmada Mustafa Kemal Paşa da, “Birlikte kazanacağız Müftü Efendi. Aziz Amasyalılar, Padişah ve Hükümet itilaf devletlerinin elinde esir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Tüm gayretlerimizle çalışacağız” dedi.


Ardından canlandırmada Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Cülus Tepe'den Yavuz Selim Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte 500 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.


Yavuz Selim Meydanındaki kortej yerli ve yabancı halk dansçılarının geçişinin ardından 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinin resmi açılışı yapıldı. Açılışın ardından bastıran sağanak yağış ile program kapalı alanda devam etti.

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