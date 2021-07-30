Ateş avcısı adaylarının yeşil vatanı korumak için zorlu sınavı

Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin ciğerleri yanarken, ateş avcısı adayları ise yeşil vatanı korumak için kazananın saniyelerle belirlendiği zorlu sınavı geçerek orman işçisi olabiliyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 113'ü orman işçisi olmak üzere toplam 128 personel alımı yapmayı planladı. Bunun için müracaat eden yaklaşık 5 bin kişiden kurayla belirlenen 512 katılımcı uygulamalı sınavda ter dökmeye başladı. Ateş avcısı adayları parkuru en hızlı koşup sürekli bir iş sahibi olma hayaliyle kıyasıya mücadele etti. Kimisi düştü, kimisi ise nefes nefese kalarak parkuru tamamladı.

Sınava Samsun Kavak'tan katılan Hakan Şahin, “5 gün önce evlendim. Borçlarımı ödemem gerekiyor. İnşallah kazanırım” dedi. Yüksekokul elektrik bölümünde öğrenim gören Çorum İskilipli Engincan Yılmaz da, “Hayat şartları zor. Ekmek artık aslanın ağzında değil midesinde. Orman işi de zor. Ama yeşil vatanımızı korumak bizi memnun eder” diye konuştu.

Samsun Havzalı Yavuz Gültekin ise “Pazarlamacıyım. Sınava iyi bir gelecek için katıldım” şeklinde konuştu.