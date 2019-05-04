ATSO'da yüksek istişare kurulu oluşturuldu

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) yüksek istişare kurulu oluşturuldu.

20 kişilik kurulun yaptığı ilk toplantıda değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Murat Kırlangıç, kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla sanayici ve iş insanlarının katılımlarıyla yüksek istişare kurulunu oluşturduklarını belirtti.

İş dünyasının en önemli aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturdukları yüksek istişare kurulunun belirledikleri hedeflere çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmalarına katkısı sağlayacağına inandığını anlatan Başkan Kırlangıç, “Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan ATSO yüksek istişare kurulumuzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulumuzun odamız ve kentimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kurulda stratejik nitelik taşıyan konularda görüş ve önerileri değerlendirme fırsatı bulacaklarını vurgulayan Kırlangıç, “Amasya ekonomisi, bilgi ve deneyimle birlikte dinamizmini de çok güçlü bir şekilde hissettirerek gelecek hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir” diye konuştu.