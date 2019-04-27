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Babaanne ve torunlarına doğum günü sürprizi

Amasya’da birlikte yaşadığı 3 torununa hiç doğum günü yapamayan Ümmühan Karagülle’nin yüzünü Vali Dr.

Amasya'da birlikte yaşadığı 3 torununa hiç doğum günü yapamayan Ümmühan Karagülle'nin yüzünü Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri güldürdü.


Oğlundan boşanan gelini ölen, sonrasında kocası evi terk edince yaşadığı sıkıntılar ve ilerleyen yaşı sebebiyle birçok sağlık sorunuyla karşı karşı kalmasına rağmen 3 torununun bakımını tek başına üstlenen Ümmühan Karagülle'yi geçen ay evinde ziyaret edip sıkıntılarını hafifletmeye çalışan Funda Varol, sohbet ettiği sırada arkadaşlarının doğum günlerine katılan torunlarına hiç doğum günü yapamadığı için çok üzüldüğünü anlatması üzerine doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri 63 yaşındaki Karagülle'yi evinden, en büyüğü 11 yaşında olan 3 torununu da okul çıkışı araçla alarak bir restorana götürdü. Funda Varol ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan'ın karşıladığı yaşlı kadın ile torunları hazırlanan pastayı birlikte kesti. Karagülle, torunlarının sınıf arkadaşları ile öğretmenlerinin de katıldığı doğum günü kutlamasını hiç unutmayacağını söyledi.

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