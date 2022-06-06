Bağ evi yanarak kül oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yolaçan mevkisinde yer alan Mehmet Gürel'e ait tek katlı prefabrik bağ evinde gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamın sardı. Alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Taşova Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.