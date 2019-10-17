Amasya'da bağımlılıkla mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Dr. Osman Varol'un talimatlarıyla hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti Amasya Şubesinin iş birliğiyle uygulanan Farkına Var Projesi kapsamında öğrenci velilerine yönelik bağımlılık ve madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkisi, bağımlılığa karşı eğitimin gücü, siber güvenlik, anne baba tutumları eğitimleri ile Gençlik Merkezi ve Yeşilay Cemiyetinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda sekretaryasını İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde uygulanan ve hayata geçirilecek çalışmalar konusunda sunum yapıldı.

Valilik toplantı salonunda uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, sorunlar, alınması gereken tedbirler ve sonrası için yapılacakların değerlendirildiği toplantıya Vali Varol'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum ve kuruluş müdürleri ile kurul üyeleri katıldı.