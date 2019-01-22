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Bağırsak damarına ilk kez stent takıldı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez bağırsak damarına stent işlemi gerçekleştirildi.


Karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu poliklinikte yapılan tetkiklerin sonunda bağırsak damarında yüzde seksenlik darlık tespit edilen kadın hastaya kardiyoloji kliniğinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Keskin tarafından bağırsak damar anjiyosu yapılıp stent takıldı.


İşlemin Amasya'da ve bölgede ilk defa uygulandığını belirten Dr. Keskin, “Sağlık işi bir ekip işidir. Bu süreçte ekibimize, emeği geçen tüm personellerimize çok teşekkür ediyorum. Hastamıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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