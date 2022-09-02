Bakan Yanık: “Kadınların kooperatifçilik yoluyla güçlendirilmesini çok önemsiyoruz”

Amasya'daki kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya gelip tarihi kentin coğrafi işaretli yemekleri, ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Bakan Yanık, “Kooperatif modeli eğitimi, yaşı itibariyle belki konvansiyonel istihdama katılamayacak kadınlarımızın, ev eksenli üretimini doğrudan doğruya kendilerinin ürettiği şekliyle pazara çıkardıkları bir modelidir. Kooperatifçilik ilk başlarda hem sayıca hem içerik itibariyle belki daha amatör sayılabilecek bir çalışma biçimi iken bugün artık kadınlarımıza hem ürün çeşitliliği noktasında hem o ürünlerin pazarlanması noktasında hem markalaşma noktasında çok ciddi destekler sağlıyoruz” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile bu alanda beraber çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Yanık, “Burada tabii önemli ölçüde yereldeki bizim çalışmalarımızın ve hedeflediğimiz amaçların gerçekleşmesi noktasındaki yereldeki en önemli paydaşlarımız valilerimizdir. Bu anlamda sayın valilerimizin her birisi Amasya Valimiz de dahil olmak üzere her birisi kooperatif hedefimize kooperatifler çalışmamıza, kadınların kooperatifler yoluyla desteklenmesi çalışmamıza çok omuz verdiler, çok inandılar” şeklinde konuştu.

Geleneksel Türk El Sanatları Müzesi'ni de ziyaret eden Yanık'ın incelemelerine Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez de katıldı.