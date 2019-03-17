Bakan Yardımcısı Dursun: “Çözemezsek çözüleceğiz”

Dr. Ahmet Haluk Dursun, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar var olmak ve oranın gençleriyle baş başa vermeyi temel görev edindiğini belirterek, “Çözemezsek çözüleceğiz. Çözmenin yolu biz Kültür Bakanlığıyız, kültür adamıyız. Bizim derdimiz kültürel olarak bu bölgeyle iş birliğini, ittifakı kuvvetlendirmektir. Bunu birinci gündem alarak yapmaktır” dedi.

Buluşmaların Amasya etabında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğrenciler için yapılan çalışmalardan bahsedip, daha önce Diyarbakır'da yaptığı konuşmada bir kız öğrencinin "Sizin buralara gelmeye hakkınız yok. Siz Tuna akıncılarının peşindesiniz. Nil ile ilgileniyorsunuz ama Dicle ile ilgilenmiyorsunuz" diye seslenmesine “Siz haklısınız. Biz sizi biraz ihmal ettik. Siz Dicle'nin kuzularısınız. Dicle'nin kuzuları bize emanet. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Kaptırmamak için buradayız. Bundan sonra da yine burada olacağız” yanıtını verdiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Dursun, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği grubunun temel görevi Ankara ve İstanbul dışında Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar oralarda var olmak. Onlarla, oranın gençleriyle hemhal olmak, hasbihal etmek, baş başa vermek, diz dize oturmak. Bir halden başka bir hale geçtik. Bunu ya fark edeceğiz, kabul edeceğiz, bir şekilde çözeceğiz. Çözemezsek çözüleceğiz. Çözemezsek bu işi çözüleceğiz. Çözmenin yolu biz Kültür Bakanlığıyız, kültür adamıyız. Bizim derdimiz kültürel olarak bu bölgeyle iş birliğini, ittifakı kuvvetlendirmektir. Bunu birinci gündem alarak yapmaktır. Bizim derdimiz Anadolu kardeşim. Biz Cizre'ye bakacağız. Biz Başçarşı'yı da seviyoruz. Saraybosna'nın Başçarşısı'na bayılıyoruz. Başçarşı'ya eyvallah. Ama biz Başkale'yi düşünüyoruz. Bizim derdimiz Başkale'dir. Başçarşı'ya turistik olarak gidersin. Başçarşı'yı düşünmezsek gönül coğrafyamızdan bir tanesini koparmış oluruz. Ama Başkale esastır. Başkale'yi düşünmezsek İçkale'yi düşürürüz diyorum. İçkale, Diyarbakır'ın çok güzel bir iç kalesi vardır. Görmeye değer bir iç kalesi vardır” şeklinde konuştu.

Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesindeki programda Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ile Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin de konuşma yaptı.

Çok sayıda öğrencinin yanı sıra Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'ın da izlediği programa ev sahipliği yapan Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise konuklarını Amasya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 100. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinliğin düzenleneceğini söyledi.