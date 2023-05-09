Bakan Yardımcısı Tiryaki: “Gıda güvenliği milli güvenlik meselesi”

Onun için üretmek durumundayız” dedi.

Amasya'da çiftçiler ve muhtarlarla toplantılarda bir araya gelen Veysel Tiryaki, “Tarımda artık yeni bir anlayışa geçiyoruz. Artık bir metrekare boş yer bırakılmadan, herkesin üretebileceği, üretilemeyen boş arazilerin başkalarına verileceği, tabii kirasını ve parasının ödeneceği yeni sisteme geçiyoruz” diye konuştu.

Suluova'daki toplantıda Tiryaki'nin telefonuyla çiftçilere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, “Sulanmadık bir karış toprak kalmayacak. Toplulaştırılmamış alanımız da kalmayacak. Çünkü hem sulamada modernizasyon bizim tarımsal üretimde verimliliğimizi artıracak temel unsurlardır” şeklinde konuştu. Bakan Yardımcısı Tiryaki, tarım ve hayvancılık alanında önemli üretim merkezlerinden Suluova'da da Belediye Başkanı Fatih Üçok dan bilgiler aldı.

AK Parti Amasya milletvekili adayı Haluk İpek ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto'nun da yer aldığı temaslarda Tiryaki'ye verdiği bilgilerde Taşova'da sulu tarımın 92 dekar, kuru tarımın ise 286 dekar alanda yapıldığına işaret eden Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise, “Buradan hareketle de ne kadar suya hasret olduğumuz ortaya çıkıyor. Bizim bamya üretimimiz çok önemli. Coğrafi işaret almış olan bir ürün. Türkiye'de de en çok bamyanın birim olarak üretildiği, Anadolu'da birçok yerde Amasya Bamyası olarak nitelendirilen bamyanın da üretim merkezinin Taşova olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.