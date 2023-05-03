Bakanlıktan Amasya'daki 61 amatör kulübe 1 milyon 425 bin TL destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amasya'daki 61 amatör spor kulübüne toplamda 1 milyon 425 bin TL destek sağlandı. Nakdi destek çekleri Vali Mustafa Masatlı tarafından kulüp başkanlarına teslim edildi.

22 Haziran Spor Salonunda düzenlenen programda amatör spor kulüplerinin gençlerin ve çocukların spora yönelmesinde büyük pay sahibi olduğunu belirten Vali Masatlı, “Amatör spor kulüplerimiz, halkımızın ve gençlerimizin spor yapmasına, insanımızın kötü alışkanlıklardan uzak durarak sporla yaşamayı karakter hâline getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kulüpler aynı zamanda ulusal yarışmalarda ilimizi, uluslararası müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuları da yetiştirmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde spor altyapısının yenilenerek şehirlerin modern stadyumlar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve diğer sportif tesislerle donatıldığına işaret eden Mustafa Masatlı, “Gelişen spor altyapısının yanı sıra ülkemiz hem yetiştirdiği sporcu sayısı hem de sporcularımızın uluslararası başarıları bakımından da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemiz genelinde 2002 yılında 278 bin olan lisanlı sporcu sayımız 2022 yılı sonu itibarıyla 12 milyonu geçmiştir. Spora verilen önemin ve tüm bu yatırımların bir karşılığı olarak 2021 yılında Japonya'da düzenlenen olimpiyatlarda ülkemiz tarihimizdeki en yüksek madalya sayısına ulaşmıştır” diye konuştu.

Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını vurgulayıp Amasya İl Özel İdaresinin de sadece bu yıl amatör spor kulüplerine 350 bin TL değerinde malzeme desteği sağladığını hatırlatan Masatlı, “İl Özel İdaremiz ayrıca tüm ilçelerimizde spor tesisi yapım çalışmalarına da desteğini aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu çalışmalar sonucu yapılan yeni spor tesislerimizle şehrimizde daha canlı bir spor kültürü de oluşmaktadır” şeklinde konuştu.