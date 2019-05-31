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Bariyerlere çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Abdullah Demir'in kullandığı 05 LL 748 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Demir, Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Merzifon Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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